Carate, denunciati tre minorenni per esplosione di petardi e danneggiamenti

I Carabinieri della Compagnia di Seregno, a conclusione di rapide indagini, hanno deferito in stato di libertà tre minorenni, tutti residenti a Carate Brianza, per i reati di danneggiamento e accensioni ed esplosioni pericolose.

Nei guai tre giovani di Carate Brianza

Le denunce traggono origine dai fatti accaduti la sera di mercoledì 20 novembre quando il personale della Stazione di Carate Brianza, con il supporto della Sezione Radiomobile della

Compagnia di Seregno, è intervenuto a seguito di una segnalazione giunta al numero di pronto intervento.

La chiamata riferiva di forti esplosioni in via Martin Luther King e in piazza Cesare Battisti.

All’arrivo dei militari, si è constatato che erano stati esplosi petardi, causando il danneggiamento di una fioriera in cemento, parte dell’arredo urbano, e della vetrina di un locale commerciale. I

responsabili, al sopraggiungere dei Carabinieri, si erano allontanati rapidamente a bordo di monopattini, riuscendo a far perdere le loro tracce.

I Carabinieri hanno rintracciato i tre responsabili

Grazie a un’accurata analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e agli accertamenti effettuati su uno dei monopattini abbandonati durante la fuga, i militari sono riusciti a identificare i

tre responsabili: un 16enne, un 15enne e un 13enne.

I due più maggiori sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano. Per quanto riguarda il 13enne, la sua età inferiore ai quattordici anni ha determinato la denuncia della madre 37enne, convivente, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Monza per abbandono di minore.

«Ringrazio l’Arma dei Carabinieri per il solerte intervento e le indagini; ritengo sia doveroso da parte mia l’ennesimo richiamo ai giovani e alle famiglie a quel senso di responsabilità, necessario quando vengono arrecati danni alla collettività», ha detto il sindaco di Carate Brianza, Luca Veggian.