Carate e Agliate piangono l'assistente ultracentenaria dell'ex prevosto

Lutto per le comunità di Carate Brianza e di Agliate per la morte dell'assistente dell'ex prevosto.

Carate e Agliate in lutto

Si è spenta domenica alla residenza «Il Parco» di Carate Brianza, dove era ricoverata da poco più di una settimana, Gaetanina Speroni, 104 anni, amatissima e fidata assistente dell’ex prevosto don Sandro Bianchi. Una lunga vita al servizio della comunità e della Chiesa, come lunga è stata la sua esistenza terrena.

Classe 1919, (avrebbe spento 105 candeline il prossimo 28 marzo, ndr), originaria di Appiano Gentile, dove aveva trascorso la prima parte della sua vita lavorando per un’azienda tessile, l’assistente ultracentenaria era sempre stata attiva all’interno della parrocchia comasca e, una volta raggiunta la pensione, aveva proseguito nel suo impegno di servizio alla comunità.

Nel 1965, quando don Sandro arrivò ad Appiano come parroco e cinque anni più tardi perse la madre che lo accompagnava nel suo ministero sacerdotale, fu proprio l’ex prevosto a chiederle di rendersi disponibile come sua assistente. Fu l’inizio di una collaborazione, che è andata avanti per tantissimi anni.

Nel 1975 don Sandro Bianchi venne destinato a Carate Brianza come prevosto e Gaetanina Speroni lo seguì inizialmente solo per un paio di mesi, giusto il tempo di sistemare e avviare la vita nella cittadina brianzola. Poi la scelta fu definitiva e, da allora, ne divenne la fidata e preziosa assistente.

Funerali in basilica: verrà sepolta ad Appiano Gentile

Presenza instancabile, premurosa, silenziosa, attenta a fianco di un uomo di fede e carismatico come è stato don Sandro. Donna discreta e dolce, punto di riferimento per tantissimi ragazzini e giovani dell’oratorio, prima nella parrocchia centrale di Carate Brianza e poi nella frazione di Agliate.

Proprio in basilica saranno celebrati domani mattina, martedì 20 febbraio, alle 10,30 i funerali. La salma verrà poi tumulata al cimitero di Appiano Gentile.