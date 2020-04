Il geriatra Carlo Vergani ucciso dal coronavirus

Gravissimo lutto a Carate Brianza: è morto il geriatra Carlo Vergani.

Il professore di Carate Brianza era uno dei massimi esperti sull’invecchiamento

Si è spento questa mattina, mercoledì 22 aprile, il professor Carlo Vergani, medico geriatra, uno dei maggiori esperti di problemi legati ai processi biologici dell’invecchiamento. Classe 1938, avrebbe compiuto sabato 82 anni.

Laurea in Medicina nel 1963, dall’ottobre 1968 all’ottobre 1969 Vergani aveva trascorso un periodo di studio con una borsa di studio Nato presso il Medical Center di San Francisco, Università della California. Professore ordinario di Medicina interna presso l’Università degli Studi di Milano dal 1986 al 2010 e Direttore dell’Unità operativa complessa di Geriatria al Policlinico di Milano dal 1993 al 2010, Carlo Vergani ha fatto parte del Consiglio superiore di sanità dal 1997 al 2002 ed era stato membro del Comitato tecnico scientifico e delle commissioni Bollini RosaArgento dell’Osservatorio nazionale sulla Salute della donna (Onda). Numerosissime le sue pubblicazioni sul tema della vecchiaia: “La nuova longevità”, Oscar Saggi Mondatori 1999, “Note pratiche di diagnosi e terapia per l’anziano”, Elsevier 2008, “Ancora giovani per essere vecchi”, Corriere della Sera 2014, “Non ho l’età. Storie, scienza e speranze della nuova longevità”, Centauria 2016.

Nel 2011 il comune di Milano gli aveva conferito la Medaglia d’oro di benemerenza civica, in qualità di fondatore della scuola di specializzazione di geriatria presso l’Università degli Studi.

Il professor Carlo Vergani era sposato con Isa Vergani, ex preside ed ex assessore all’Istruzione del comune di Carate nella Giunta Pd guidata dal sindaco Francesco Paoletti.

La conferma

In mattinata non si sapeva ancora con certezza quali fossero state le cause del decesso, ma nel pomeriggio è arrivata la conferma. Anche il professor Carlo Vergani è stato ucciso dal virus che sta falcidiando l’Italia, in particolare gli anziani

