Carate, frana sul percorso pedonale: chiusa via Crivelli a Costa Lambro

Una frana ha interessato nelle scorse ore il sentiero pedonale tra Agliate e Realdino lungo il Lambro a Carate Brianza.

Il cedimento tra Agliate e Realdino a Carate Brianza

Il cedimento del costone che scende da Costa Lambro verso il percorso intitolato nel 2016 a Giorgio Molteni ha costretto l'Amministrazione comunale a far chiudere in via precauzionale il tratto di via Crivelli, da piazza San Martino davanti alla chiesa parrocchiale della frazione di Costa Lambro fino a via Michelangelo Buonarroti.

Il sopralluogo dei Vigili del fuoco volontari di Seregno e quello successivo del funzionario dei Vigli del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza hanno evidenziato infatti uno smottamento del terreno sovrastante per un fronte di circa 30 metri, che ha reso necessario per il momento disporre l'immediata chiusura della pista ciclabile Parco Valle Lambro e della strada a monte del sentiero.

Richiesto l'intervento di un geologo

Sul posto, insieme al personale dell'ufficio Tecnico comunale, sono intervenuti anche il vicesindaco Cristina Camesasca e l'assessore ai Lavori pubblici, Rossella Pozzi. Per la giornata di domani, venerdì, è già stato richiesto l'intervento di un geologo incaricato di verificare la consistenza del cedimento.

"Abbiamo provveduto a informare i residenti della zona rispetto alla chiusura temporanea richiesta, in via precauzionale, dopo il primo sopralluogo dei Vigili del fuoco - ha spiegato l'assessore Pozzi - Il passaggio tra via Crivelli e via Buonarroti resta al momento vietato alle auto, anche per la pioggia che in queste ore sta interessando il nostro territorio".

L'ordinanza urgente della Polizia locale ha disposto la chiusura al traffico veicolare di via Crivelli. Il provvedimento consente il passaggio pedonale ai soli residenti costeggiando il lato adiacente alle abitazioni e dispone la chiusura della pista ciclabile tra via Alle Grotte e via Pascoli fino a dichiarazione di cessata emergenza.