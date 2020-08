Carate, in arrivo la nuova casetta dell’acqua in viale Brianza

Nuova casetta dell’acqua sul piazzale della baita degli Alpini lungo viale Brianza. Sarà installata da Brianzacque, gestore unico del servizio idrico integrato in Provincia di Monza e della Brianza al posto del vecchio impianto fuori uso da mesi e in gestione dal 2014 ad una società lecchese.

Acqua gassata e naturale, rimosso il vecchio impianto

Colpa di un guasto, che aveva messo ko il distributore automatico lo scorso aprile in pieno lockdown e delle «reticenze» della società più volte sollecitata dall’Amministrazione comunale che è riuscita alla fine a risolvere il disservizio. Il vecchio impianto sul piazzale intitolato a Teresio Olivelli inaugurato sotto il mandato dell’Esecutivo Pd di Francesco Paoletti è già stato rimosso e a giorni Brianzacque posizionerà i nuovi erogatori automatici.

La Giunta guidata da Luca Veggian ha infatti approvato l’altra settimana il protocollo d’intesa con Brianzacque per la concessione in uso gratuito del suolo del pubblico dove verrà realizzata la struttura che distribuirà acqua gassata e naturale fresca.

«Affidiamo la gestione della casetta dell’acqua ad una società affidabile, come segno di discontinuità con il passato. Il precedente gestore aveva evidenziato diverse inadempienze contrattuali, da ultimo l’incapacità di riparare tempestivamente un guasto verificatosi in pieno lockdown causando un disservizio a tanti cittadini», ha detto il sindaco Veggian.

A Carate saranno due i distributori

La Giunta di Carate, nelle scorse settimane, aveva approvato un’altra convenzione della durata di dieci anni sempre con BrianzAcque per la posa di una seconda casetta dell’acqua che sarà installata invece in piazza del Mercato e che erogherà acqua gassata e naturale al prezzo di 0,05 al litro.

