Carate, ladro si ferisce durante il furto e viene denunciato

Un trentacinquenne, originario di Brescia, ma senza fissa dimora, è stato denunciato dai Carabinieri di Carate Brianza per furto aggravato.

Furto in ditta a Carate Brianza

I fatti risalgono a ieri mattina, martedì, quando attorno alle 7 del mattino i militari carabinieri della stazione di Carate Brianza sono stati chiamati a intervenire in una ditta, dove erano state appena forzati i distributori automatici di snack e bevande presenti all’interno dell’azienda ed erano state rubate le monete che vi erano contenute.

Sul posto i Carabinieri hanno anche riscontrato la presenza di numerose tracce di sangue, evidente indizio che, durante l’azione, l’autore del furto si doveva esser ferito.

Scoperto dai carabinieri grazie alle telecamere

Visionate poi alcune telecamere di video-sorveglianza della zona, gli uomini dell'Arma hanno riconosciuto che la sagoma che si intravedeva nei video e che indossava un giubbotto e delle scarpe bianche, poteva corrispondere a quella di un noto pregiudicato di 35 anni, originario di Brescia, celibe, disoccupato, con precedenti per reati contro il patrimonio e senza fissa dimora, ma che da tempo è solito aggirarsi nel comune di Carate Brianza, dove avrebbe commesso già altri furti simili in passato.

Alla luce di quanto emerso, i Carabinieri hanno così avviato le immediate ricerche che hanno permesso di rintracciare la persona sospetta a casa di un amico, proprio a Carate Brianza.

Davanti ai carabinieri il 35enne, che presentava una vistosa ferita alla mano destra, ha negato l’accaduto e ha raccontato di avere un altro abbigliamento.

Ma i militari dell’Arma, dopo alcuni minuti, hanno trovato nascosti in casa un giubbotto verde e un paio di scarpe bianche del tutto corrispondenti a quelli che si vedevano nelle immagini riprese dalla video-sorveglianza durante il furto in ditta. Tra l’altro, il giubbotto era macchiato di sangue proprio in corrispondenza della tasca destra, all’interno della quale è stata trovata anche un'apposita chiavetta utilizzata per scassinare i distributori.

Raccolti tutti gli indizi e terminati gli accertamenti del caso, i militari hanno denunciato il 35enne in stato di libertà per furto aggravato.