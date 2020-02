Carate, lavori sulla Sp6: disagi fino a mercoledì

Disagi a Carate lungo la Sp 6 che collega con Monza per i lavori di ripristino della tubazione dell’acqua.

Cantiere fino a mercoledì a Carate

Si prolungherà almeno fino a mercoledì 26 febbraio il cantiere aperto nel tratto tra viale San Michele al Carso e via Mosé Bianchi per la sistemazione della rete idrica. Per tutta settimana gli operai della ditta incaricata da BrianzAcque stanno lavorando nella zona, non senza qualche disagio per gli automobilisti che percorrono la Strada provinciale Monza Carate.

Lo scorso mese di gennaio si era verificata una perdita stradale sulla tubazione dell’acquedotto comunale di viale San Michele al Carso.

Durante i lavori di riparazione, i tecnici di Brianzacque hanno constatato che le condizioni di ammaloramento della tubazione, in fibro-cemento erano tali da non garantire la tenuta della tubazione stessa e quindi la possibilità di escludere nuove ed ulteriori perdite.

Al fine di garantire la regolarità del servizio di erogazione dell’acqua potabile nella zona, si è pertanto deciso di intervenire, con urgenza e in risoluzione alla situazione accertata, con la sostituzione totale della tubazione vecchia con una nuova in polietilene.

I lavori – fa sapere una nota dell’Amministrazione comunale – proseguiranno fino a mercoledì 26 febbraio nella fascia oraria compresa tra le 9:30 e le 14:00 per limitare i disagi negli orari di punta.

