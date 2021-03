Carate piange il padre dell’automobilismo lombardo

Carate Brianza e tutto il mondo automobilistico lombardo piangono l’84ennne Bruno Longoni, storico dirigente dello sport dei motori e della federazione automobilistica regionale e nazionale.

Longoni nacque a Milano nel 1936 e viveva a Carate Brianza. Nella sua vita, ha ricoperto una lunga serie di incarichi: commissario sportivo nazionale, delegato regionale, fiduciario per la Lombardia del gruppo ufficiali di gara e in Csai è stato vicepresidente e componente del consiglio sportivo e del comitato esecutivo.

Un personaggio unico per forza, spessore umano e passione. Un uomo di altri tempi che aveva saputo trasportare le sue conoscenze imprenditoriali anche all’interno del mondo dello sport dell’auto.

Era un uomo innamorato del Circuito di Monza, la sua seconda casa, e di tutto il mondo ad esso collegato, una passione che lo ha negli anni portato ad essere uno dei simboli dell’autodromo e della sua vita.

“Ci mancheranno la sua passione, i suoi consigli, la sua conoscenza e la sua esperienza nel campo automobilistico sportivo – hanno scritto i membri di AC Milano – Ma nei nostri pensieri sarà sempre in prima linea, lungo un tracciato, all’interno di un box di un circuito e soprattutto all’interno dell’Autodromo che più amava e di cui purtroppo non potrà festeggiare il centenario L’Automobile Club Milano abbraccia tutta la famiglia ed in particolare il figlio Paolo che, con grande capacità e professionalità, prosegue l’impegnativa strada tracciata dal padre”.