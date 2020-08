Carate piange l’ex cartolaia

Carate Brianza piange l’ex cartolaia.

Cartolaia in via Fabio Filzi a Carate

Si è spenta domenica, a meno di una settimana dal suo novantunesimo compleanno, che avrebbe festeggiato con i suoi cari sabato prossimo, 8 agosto.

Maria Caldarini, classe 1929, ha raggiunto in Cielo il marito Alberto Cesana, operaio meccanico, scomparso nel luglio del 1992 all’età di 67 anni. A piangerla i due figli Luigi e Maurizio, storico presidente del Corpo musicale Santi Ambrogio e Simpliciano di Carate Brianza.

Caratese doc, cresciuta a cascina Maria nella zona dell’Agorà, Maria Caldarini aveva portato avanti per quasi trent’anni, fino al 1980, l’attività di cartoleria in via Fabio Filzi, nel cuore del centro storico. Lucida fino a poche settimane fa, le sue condizioni di salute si sono aggravate solo negli ultimi giorni. Un’operazione al femore e all’omero che aveva superato brillantemente, l’avevano costretta però a muoversi su una sedia a rotelle. Tifosissima del Milan, seguiva sempre le partite di calcio della squadra rossonera.

«Era stanca negli ultimi giorni e vogliamo pensare che abbia voluto raggiungere papà, alla quale era legatissima. Avremmo dovuto festeggiarla sabato in famiglia come da tradizione e invece…», ricorda commosso il figlio Maurizio.

Il ricordo del nipote

«Ho bisogno di ricordarti così, con il sorriso nel giorno per me più importante, con in mano uno Spritz forse l’unico che tu abbia mai bevuto. Mi hai sempre adorato e fino alla fine ci sono stato. Buon viaggio, nonna, incontra il nonno e riposa in pace…», lo struggente saluto che il nipote Fabio, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, ha affidato alla sua pagina Facebook accompagnato da una bella foto della nonna nel giorno del suo matrimonio. Nonna Maria lascia cinque nipoti: oltre a Fabio, Simone, Marco, Luca e Cristina. I funerali sono stati celebrati ieri pomeriggio, lunedì, in chiesa prepositurale a Carate.

