Carate, piomba su un'auto ferma prima delle strisce: grave un pedone

Grave incidente a Carate Brianza dove un uomo residente in città è stato travolto mentre attraversava sulle strisce pedonali.

Incidente in viale Brianza a Carate

L'incidente si è verificato questa mattina, venerdì 28 giugno, poco dopo le 10 in viale Brianza all'altezza della rotatoria davanti alla macelleria Da Lusìa.

Secondo una primissima ricostruzione della dinamica, ancora da confermare, pare che un'auto condotta da due cittadini di nazionalità cinese che percorreva viale Brianza in direzione di Seregno abbia tamponato violentemente un'altra vettura che si era fermata a far attraversare il pedone sulle strisce. In seguito al tamponamento l'uomo è stato sbalzato violentemente a terra.

Ricoverato in ospedale in condizioni serie

Nell'impatto il malcapitato pedone ha riportato un trauma cranico serio e, dopo essere stato visitato dai sanitari del 118 (sul posto i volontari della Croce Verde di Lissone) e dal personale medico giunto con l'automedica, è stato trasportato in autoambulanza all'ospedale. Stando ai primi riscontri l'uomo investito soccorso in codice rosso non sarebbe in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono state giudicate molto serie.

I rilievi sono affidati agli agenti della Polizia locale di Carate Brianza che hanno provveduto a verbalizzare l'accaduto e a raccogliere le prime testimonianze.