Carate: pranzo speciale e colombe per tutti gli operatori in prima linea

Comune vicino a medici, infermieri, carabinieri, pompieri e volontari della Protezione civile

Carate: pranzo speciale e colombe per tutti gli operatori in prima linea. Non è mancata la vicinanza del Comune in questi giorni di festività verso coloro che quotidianamente stanno combattendo contro l’emergenza sanitaria in cui ci troviamo. Il sindaco Luca Veggian, ieri, domenica di Pasqua, ha voluto portare un segno della gratitudine di tutta la città regalando a medici e infermieri dell’ospedale di Carate, Carabinieri, Vigili del Fuoco e Volontari della Protezione Civile, un momento di gioia con un pranzo pasquale. Tutto questo è stato possibile grazie a Lorella & Gianni del Ristorante “Camp Di Cent Pertigh” che hanno confezionato, con amore, 60 pasti e al Ristorante “La Botte”, Monzagel Srl e Fermento che hanno omaggiato 50 colombe pasquali.

TORNA ALLA HOME