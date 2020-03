Carate, prestigioso premio per il pianista Filippo Gorini

È stato assegnato al pianista di Carate Brianza Filippo Gorini, 24 anni, il prestigioso Premio «Borletti Buitoni Trust – Fellowship 2020».

Talento e orgoglio di Carate

L’annuncio ufficiale è stato dato la scorsa settimana dalla omonima Fondazione britannica, che dal 2003 promuove e sostiene la carriera di giovani talenti musicali e che ha premiato fino a oggi 110 musicisti – tra solisti ed ensemble – provenienti da ben trenta diversi paesi.

«Ricevere una telefonata da Mitsuko Uchida (superlativa pianista giapponese del Borletti-Buitoni Trust, ndr) che mi annunciava che ero stato scelto come vincitore del premio, è stato uno di quei momenti emozionali e incredibili della mia vita che non dimenticherò. Sono onorato di riceverlo, e di entrare a far parte di una famiglia di musicisti che ho sempre ammirato. Aspetto i progetti artistici che saranno possibili attraverso il supporto del Trust e ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto fino a questo punto, insegnanti, famiglia, gli amici e i manager», ha detto Gorini.

Il premio si aggiunge ai tanti riconoscimenti già ottenuti dal pianista di Carate Brianza: su tutti nel 2015, a soli 20 anni, il Telekom-Beethoven a Bonn sbaragliando centinaia di pianisti da tutto il mondo. Una carriera in ascesa la sua, che vanta esibizioni in palcoscenici come la Konzerthaus di Berlino, la Elbphilharmonie di Amburgo, la Herkulessaal di Monaco, la Gewandhaus di Lipsia, la Flagey di Bruxelles e la Samsung Concert Hall di Seoul.

Il suo disco d’esordio, le Variazioni Diabelli di Beethoven, pubblicato nell’agosto 2017, ha ricevuto elogi unanimi dalla critica, tra cui il premio Diapason d’Or e recensioni su The Guardian, Le Monde, Bbc Music Magazine, Gramophone.

