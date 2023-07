Carate, schiacciato da un muletto: ferito grave un 38enne

Grave infortunio in una ditta a Carate Brianza: un uomo di 38 anni è rimasto schiacciato da un muletto ed è finito in ospedale.

Infortunio a Carate alla ditta Pino Domenico

Sono gravi le condizioni del 38enne vittima di un incidente sul lavoro alla ditta Pino Domenico srl, azienda di via Padre Franco Ivaldi, specializzata nello stampaggio di contenitori in plastica per l'industria alimentare, avvenuto oggi, giovedì 27 luglio, attorno alle 15,20.

L'uomo ha rimediato un trauma importante a una gamba

Da quanto è stato possibile apprendere al momento, l'uomo sarebbe rimasto ferito in seguito alla manovra di un collega che stava operando con un muletto. Per cause ancora in fase di accertamento, il 38enne è rimasto schiacciato a una gamba. Sul posto, immediatamente allertati dal personale della azienda, sono intervenuti i soccorritori del 118, con un'autoambulanza e un'automedica, in codice rosso.

Il ferito è stato medicato in posto e poi trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di San Gerardo di Monza.

Per i rilievi in via Padre Ivaldi stanno operando gli agenti della Polizia locale, che hanno poi informato gli uffici del Servizio Prevenzione Sicurezza negli Ambienti di Lavoro di Ats Brianza che ha inviato sul posto una squadra di tecnici per gli accertamenti sulle cause del bruttissimo infortunio.