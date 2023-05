Carate, sgommate in auto sotto l'effetto di droga: quattro denunciati

I Carabinieri hanno denunciato quattro giovani che a Carate Brianza si divertivano a fare "sgommate" al volante dell'auto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Fermati vicino a una scuola di Carate Brianza

E' successo nella tarda mattinata di ieri, venerdì, a Carate Brianza, quando una gazzella della locale stazione dei Carabinieri nel transitare davanti a un plesso scolastico ha notato una Opel Corsa con quattro giovani a bordo che stava effettuando manovre azzardate e pericolose.

Attivati lampeggianti e sirena, i militari dell’Arma hanno fermato l’auto sospetta per procedere poi al controllo del veicolo e dei giovani seduti all’interno.

Da subito i quattro: un 30enne di nazionalità pakistana residente a Desio, che era alla guida dell'auto, un 26enne mauriziano e due 21enni italiani, entrambi residenti a Muggiò, hanno mostrato i classici segni da alterazione psicofisica legata all’assunzione di sostanze stupefacenti.

La perquisizione sulla persona e all’interno del veicolo ha permesso poi di rinvenire e sequestrare 6 coltellini e, in capo all’autista, anche una dose di hashish.

Cercavano relax dopo il turno in fabbrica

Durante il controllo i quattro giovani hanno tutti ammesso di avere poco prima consumato hashish aggiungendo che avevano acquistato la droga alla stazione di Monza qualche giorno fa e che quella mattina volevano “solo” rilassarsi dopo aver staccato da un pesante turno in fabbrica.

Al termine degli accertamenti tutti e quattro i giovani sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere e, il solo 30enne, anche per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti con contestuale ritiro della patente di guida.

Tre dei quattro fermati a Carate Brianza già vantano dei precedenti sulle loro spalle e, in particolare, il 30enne risulta pregiudicato per reati contro il patrimonio e spaccio di stupefacenti; il 26enne per oltraggio a pubblico ufficiale e uno dei due 21enni di Muggiò per interruzione di pubblico servizio e spaccio di stupefacenti.