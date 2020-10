Carate, si allena con Ibra e Diletta Leotta

Personal trainer di Carate Brianza scelto per allenarsi con Ibra e Diletta.

Si allena con Ibra e Diletta

E’ stato selezionato tra i dieci migliori «top trainer» d’Italia per allenarsi con Zlatan Ibrahimovic e Diletta Leotta. Una grande soddisfazione per il triatleta caratese Giacomo Galliani, 28 anni, entrato ufficialmente a far parte del Team Buddyfit Italia, una vera e propria palestra online, con accesso illimitato a oltre 200 classi al mese in diretta, con i migliori personal trainer d’Italia. Galliani sarà presente tutti i lunedì sera, giovedì mattina e sabato mattina.

Buddyfit, la palestra online

Buddyfit è una nuova applicazione gratuita per consentire alle persone di allenarsi in qualsiasi luogo con il supporto di un personal trainer. Allenamenti in diretta che vanno incontro alle esigenze delle persone che, negli ultimi tempi, sono un po’ cambiate. Durante il lockdown, infatti, anche chi non lo considerava favorevolmente si è dovuto ricredere sull’allenamento fitness a casa. Da qui l’idea del fondatore di Buddyfit di facilitare la connessione con un personal trainer a distanza, che possa seguire la persona nei suoi allenamenti.

Galliani “top trainer”

«Sono stato contattato da questa società, una nuova piattaforma di allenamento online – racconta Galliani – Sono stato selezionato per allenare le persone online, compresi calciatori e personaggi dello spettacolo». Tra questi l’attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic e la conduttrice di Dazn, Diletta Leotta: saranno loro a inaugurare una nuova era del fitness al fianco di Buddyfit: «Zlatan e Diletta hanno creduto in questo progetto e ci hanno messo la faccia – spiega Galliani – Il progetto deve ancora decollare ma ormai tanta gente si allena da casa perché ha paura del coronavirus e non vuole correre rischi». Nuove abitudini dettate dalla pandemia: «La piattaforma è aperta a chiunque, ci si allena in diretta con il proprio trainer in video, oppure seguendo un workout personalizzato sui propri obiettivi, senza vincoli di tempo e luogo. Si tratta di lezioni a corpo libero. Poi ci sono classi di allenamento speciali con vip di turno. Personalmente sono molto soddisfatto di rientrare tra i dieci migliori personal trainer d’Italia».

