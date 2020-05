Carate, soccorsa per un malore una 26enne SIRENE DI NOTTE

Una giovane di 26 anni è stata soccorsa per un malore nella notte tra lunedì e oggi, martedì 19 maggio, a Carate Brianza. L’intervento in viale Brianza.

Soccorsa per un malore

In base alle informazioni diffuse dall’Agenzia regionale emergenza urgenza i soccorsi sono stati allertati intorno alle 2.30. La ragazza è stata raggiunta in breve dai volontari della Croce bianca di Biassono che hanno prestato le prime cure sul posto. Dopo gli accertamenti fortunatamente le condizioni delle 26enne sono state giudicate buone ed è stata trasportata in codice verde all’Ospedale di Carate. Su posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Seregno.

Due malori nella serata di ieri

Nella serata di ieri segnaliamo anche l’intervento della Croce rossa in un impianto lavorativo di via Di Vittorio a Misinto per una donna di 47 anni che ha accusato un malore. Dopo gli accertamenti sul posto è stata trasportata in ospedale a Desio in codice giallo.

Meno preoccupanti nel condizioni di un 29enne soccorso a Carnate, sempre per un malore, intorno alle 22.30 e poi trasportato in ospedale a Vimercate in codice verde.

