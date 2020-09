Carate, soccorso per una caduta dalla bicicletta: paura per un 56enne. Sul posto ambulanza e auto medica, si teme possa aver accusato un malore lungo la strada.

L’allarme

L’allarme è scattato poco dopo le 10 a Carate, in viale Brianza. Un 56enne è stato soccorso in codice giallo in seguito a una caduta dalla sua bicicletta. Sul posto sono subito giunti i paramedici della Croce Bianca e un’automedica per prestare le prime cure all’uomo. La dinamica dei fatti è attualmente al vaglio degli agenti della Polizia locale di Carate allertati dai passanti, ma non si esclude che a provocare la caduta possa essere stato un improvviso malore. Per motivi precauzionali, il 56enne è stato trasportato, sempre in codice giallo, al più vicino ospedale per gli accertamenti di rito.

