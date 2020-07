Caricato su un furgone, macchinario prende fuoco FOTO

Era caricato nel cassone di un furgone il macchinario per le pulizie che ha preso fuoco oggi pomeriggio, giovedì 30 luglio 2020, a Veduggio con Colzano.

Macchinario a fuoco

Il furgone appartiene a un’impresa di pulizie con sede a Bergamo, giunto a Veduggio per un servizio. Arrivato a destinazione, in via Libertà, l’autista è sceso dall’abitacolo e, aperti gli sportelli sul retro del mezzo, ha trovato il macchinario avvolto dalle fiamme.

I Vigili del fuoco hanno raggiunto il posteggio dove si era fermato il furgone, distante pochi metri dalla scuola primaria, e si sono messi subito al lavoro per spegnere il rogo. Sul posto anche la Polizia locale. Fortunatamente nessuno si è ferito ma del macchinario per le pulizie non è rimasta che lo “scheletro”.

