Caritas in piazza per raccogliere alimenti. Si tiene nella giornata di oggi, sabato, il banchetto organizzato dalla Caritas Santo Stefano di Vimercate, in collaborazione con Magazzino giovani, per raccogliere cibo a lunga conservazione da distribuire alle persone in difficoltà economiche.

Ecco dove e cosa serve

L’appuntamento è dalle 9 alle 17.30 in piazza Roma. I prodotti più richiesti sono legumi pelati, passati, carne in scatola, tonno, latte a lunga conservazione, pasta. E ancora: riso, olio, biscotti, zucchero, prodotti per l’igiene personale e pannolini per bimbi taglie 3-4-5.

