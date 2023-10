Ancora far west in Stazione a Carnate. Ancora due aggressioni nel giro di pochi giorni. Ancora qualcuno che finisce in ospedale e ancora un campanello d’allarme per una situazione non più tollerabile.

Carnate: ancora violenza in Stazione, anziano finisce in ospedale

Vittima, questa volta, un uomo di 73 anni, minacciato e pestato senza un perché da un nordafricano. Lo sconvolgente episodio è avvenuto lo scorso martedì, nel tardo pomeriggio. L’anziano si trovava in via Volta, doveva aveva lasciato la propria macchina. Una volta salito si è allacciato la cintura, ma prima che potesse partire è stato sorpreso da un marocchino che, completamente ubriaco e alterato dai fumi dall’alcol, ha aperto la portiera e senza ragione alcuna ha iniziato a inveire contro l’uomo, aggredendolo con pugni e schiaffi al volto.

Rissa tra nordafricani

Quello di martedì è stato il secondo episodio di violenza registrato nel corso dell’ultima settimana. Solo due giorni prima, nella notte di domenica, sempre due cittadini nordafricani si erano malmenati tra di loro, pare ancora una volta per futili motivi. Non è chiaro se anche in questo caso centrasse l’alcol, ma resta il fatto che dalle parole entrambi i protagonisti sono passati ai fatti. E dai fatti alle bottiglie, con uno dei due che alla fine della colluttazione ha avuto la peggio.

