Carnate: fiamme in Cascina Camperia, famiglie evacuate.

Un sabato di Pasqua da dimenticare per i residenti della storica corte carnatese, vittima di un incendio che ha distrutto buona parte del tetto e costretto l’evacuazione di tre nuclei familiari.

I fatti

L’allarme è scattato questa notte, intorno alle 3, quando alcuni residenti hanno notato le fiamme alzarsi dalla copertura delle abitazioni di Cascina Camperia. Immediatamente sono intervenuti sul posto i Vigili del fuoco di Monza, che si sono avvalsi anche di alcuni mezzi delle stazioni di Vimercate, Gorgonzola, Carate e Lissone. Le squadre hanno provveduto a spegnere l’incendio che nel frattempo si era propagato su buona parte del tetto, coinvolgendo diversi appartamenti. L’intervento è durato fino all’alba, quando le fiamme sono state definitivamente domate.

Tanta paura, ma nessun ferito

Tanta paura ovviamente, ma fortunatamente non si sono registrate vittime e nessuno è rimasto ferito nel corso del rogo. E’ stato però necessario evacuare 3 nuclei familiari, in attesa del via libera da parte degli stessi Vigili del fuoco per l’agibilità delle proprie abitazioni. Le Forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incendio, ma tutto farebbe pensare a un evento del tutto accidentale.

