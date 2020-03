Carnate, in isolamento il sindaco e l’intero municipio

Il sindaco di Carnate è in isolamento, così come la sua Giunta e l’intero municipio.

Il provvedimento è scattato nella giornata di ieri, quando sul tavolo del primo cittadino Daniele Nava è arrivata la conferma di un’ulteriore caso di positività al Coronavirus di un funzionario del comune. Immediatamente è scattata la messa in quarantena per tutti coloro che erano entrati in contatto con la dipendente, compresa la Giunta e il personale amministrativo.

Uffici chiusi

Un protocollo di prevenzione indispensabile in questo delicato momento. Anche il municipio rimarrà chiuso fino alla giornata di venerdì 20 marzo, in modo da garantire la completa sanificazione di tutti gli ambienti. Gli uffici, che già fino a questo momento operavano a singhiozzo dopo le ultime disposizioni del governo, rimarranno dunque chiusi per tre giorni. L’unico servizio attivo è quello per i decessi, con il quale è possibile comunicare attraverso l’apposito numero di telefono messo a disposizione dal Comune: 328.1509949.

L’appello del sindaco

Intanto il primo cittadino, nella giornata di ieri, ha comunicato 11 casi di positività al Covid-19 sul territorio e 15 persone tenute in isolamento preventivo.