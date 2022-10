Carnate: sgomberati (di nuovo) i senzatetto di Villa Banfi

I senzatetto di Villa Banfi a Carnate sono stati sgomberati. Per l'ennesima volta. Lo "sfratto" è stato eseguito nella giornata di lunedì da parte delle Forze dell'ordine, il cui intervento è stato richiesto dal Comune.

Lo sgombero dei senzatetto

La famiglia di origine algerina vive ormai da sei anni all'ombra di Villa Banfi, luogo simbolo di Carnate. Qui si erano sistemati come avevano potuto dopo che l'Amministrazione aveva tolto loro un appartamento comunale per via dei numerosi mancati pagamenti. La struttura di cartoni e cellophane è stata rimossa per l'ennesima volta nella giornata di lunedì dai Carabinieri e dagli agenti della Polizia locale, intervenuti sul posto insieme a un'ambulanza.

I precedenti

Non è la prima volta che le autorità provano a riportare l'ordine e il decoro fuori nel piazzale di Villa Banfi. Dal 2016 a oggi sono state diverse le operazioni di sgombero della famiglia, che però di andarsene non ha nessuna intenzione. I tre figli hanno trovato una sistemazione nei Comuni limitrofi, mentre marito e moglie continuano la propria "battaglia" contro le istituzioni rimanendo al proprio posto nonostante la situazione ormai critica.