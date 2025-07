Carne andata a male e sporcizia, chiuso un minimarket

In pieno centro

L'operazione congiunta di Polizia Locale e Ats ha fatto emergere un quadro di grave degrado igienico-sanitario

Un'operazione congiunta di Polizia Locale e Ats della Brianza ha portato al sequestro di tutti i prodotti alimentari e alla chiusura temporanea di un minimarket nel centro di Lissone. L'intervento, martedì 15 luglio, ha fatto emergere un quadro di grave degrado igienico-sanitario all'interno dell'attività commerciale.

La denuncia dei cittadini

L'operazione è scattata grazie alla denuncia di alcuni cittadini che avevano segnalato al Comando di Polizia Locale di Lissone la presenza di rifiuti di origine animale in decomposizione lasciati in un bidone davanti a un condominio, con conseguente diffusione di odori molesti e proliferazioni di insetti. Gli agenti e gli ufficiali in servizio, coordinati dal comandante Matteo Caimi, hanno condotto un'ispezione approfondita nel vicino minimarket che ha rivelato una situazione drammatica. Pessime le condizioni igienico-sanitarie: carni alterate con colorazione bruno-verdastro, pavimenti sporchi e carenti modalità di conservazione delle carni e di altri alimenti; particolarmente allarmante la presenza di insetti infestanti in tutto il negozio.

Sequestro e sigilli

L'intervento degli ufficiali di polizia giudiziaria del Dipartimento di Prevenzione di Ats Brianza, che hanno condotto gli accertamenti tecnici coordinandosi con il personale della Polizia Locale presente sul posto, ha confermato la gravità della situazione. È stato disposto il sequestro immediato di tutti i prodotti alimentari e la chiusura temporanea dell'esercizio commerciale fino al ripristino delle condizioni previste dalla normativa. Le operazioni si sono concluse a tarda sera con l'apposizione dei sigilli su tutti i beni sequestrati. Oltre alle gravi violazioni igienico-sanitarie, sono state elevate sanzioni amministrative per la mancata esposizione dei prezzi e degli orari di apertura.

“Questo caso dimostra come la Polizia Locale di Lissone sia un presidio essenziale per la sicurezza urbana a 360 gradi – dichiara il sindaco Laura Borella - Dall'ascolto delle segnalazioni dei cittadini alle complesse operazioni di polizia giudiziaria, gli agenti e gli ufficiali svolgono un lavoro fondamentale per proteggere la salute pubblica e la sicurezza della città”.