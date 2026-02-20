Carnevale sicuro, maxi sequestro della Guardia di Finanza

Oltre 200mila articoli illegali e una tonnellata di fuochi d'artificio, sospesa l'attività in due magazzini di Nova e Besana.

Maxi sequestro della Guardia di Finanza in due magazzini, a Nova Milanese e Besana in Brianza. Per San Valentino e Carnevale le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza Brianza hanno potenziato i controlli, in particolare l’azione di contrasto all’importazione e alla vendita di beni non conformi agli standard di sicurezza imposti dalla normativa nazionale e dell’Unione Europea.

Maxi controlli delle Fiamme Gialle, sequestrati 200mila articoli di Carnevale

La Guardia di Finanza ha predisposto un dispositivo ad ampio raggio. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Monza hanno eseguito controlli presso due maxi empori di Nova Milanese e Besana in Brianza, rinvenendo stoccati nei magazzini oltre 200mila articoli di Carnevale (coriandoli, costumi, trucchi, adesivi), giocattoli e oggettistica varia, risultati sprovvisti del marchio “CE”, mancanti delle indicazioni relative all’importatore/distributore, al luogo di produzione o delle avvertenze circa il contenuto di materiali o sostanze pericolose e delle relative modalità smaltimento, ovvero con caratteristiche tecniche non corrispondenti a quanto riportato sulle confezioni.

Sospesa l’attività commerciale, deferiti i titolari

Nei magazzini controllati, i militari hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro penale circa una tonnellata di fuochi di artificio, detenuti in aree inadeguate e non conformi alla legge. I legali rappresentanti delle attività commerciali sono stati deferiti a piede libero alla Procura della Repubblica di Monza – a vario titolo – per i reati di frode in commercio, falsa apposizione del Made in Italy e fabbricazione, introduzione, deposito e vendita abusiva di materie esplodenti e sono segnalati alla Camera di Commercio di Milano-Monza-Lodi per l’applicazione di sanzioni amministrative di cospicua entità.

In assenza dei requisiti minimi previsti dalla normativa antincendio e sicurezza dei luoghi di lavoro, grazie anche al tempestivo intervento dei Vigili del fuoco di Monza opportunamente attivati nel corso delle operazioni, è stata sospesa l’attività commerciale di entrambe le società controllate.

Sequestro di 150 articoli a Varedo

Nell’ambito degli stessi controlli provinciali i militari della Compagnia di Seveso hanno eseguito, in un esercizio commerciale di Varedo, il sequestro amministrativo di circa 150 di prodotti, tra accessori di abbigliamento, articoli da regalo per la festa degli innamorati e oggettistica di Carnevale destinata ai più piccoli, esposti per la vendita in violazione del Codice del Consumo, con conseguente segnalazione del commerciante alla competente Camera di Commercio, Per le condotte illecite al vaglio della competente autorità giudiziaria, sulla base del principio di presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.