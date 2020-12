“Caro Babbo Natale vorrei…”, la bella lettera del giocatore del Monza. E tu hai già scritto la tua? C’è tempo fino al 19 dicembre per donare un pasto a chi ha bisogno.

LEGGI DI PIU’: Scrivi anche tu a Babbo Natale, per ogni letterina un pasto donato ai bisognosi

“Caro Babbo Natale vorrei…”

Ci siamo. Da oggi sui nostri settimanali potete trovare le tante, tantissime letterine che ci avete inviato attraverso il sito web dedicato https://carobabbonatalevorrei. it/ . Si tratta della nuova iniziativa editoriale del Gruppo Netweek pensata in vista delle festività. Per ogni letterina inviata, i nostri settimanali doneranno a Banco Alimentare (realtà da tempo impegnata nel combattere lo spreco alimentare e nell’aiutare le persone in difficoltà: nel 2019 sono state quasi un milione e mezzo) un contributo per distribuire 500 grammi di alimenti a chi è in difficoltà pari a un pasto (stima adottata dalla European Food Banks Federation). L’iniziativa andrà avanti fino al prossimo 19 dicembre.

I desideri di Franco Lepore

E tra le tante letterine ricevute in questi giorni c’era anche quella del difensore del Calcio Monza, Franco Lepore.

“Caro Babbo Natale vorrei…Innanzi tutto tornare alla normalità Poterci riabbracciare. stare con i parenti. entrare nel nostro amato stadio e vedere tuti i nostri tifosi e poter festeggiare con loro le nostre vittorie perché tutto questo ci manca. Portaci tanta serenità, ma soprattutto alle persone che in questo perido stanno lottando contro questo brutto virus, porta la forza per poter lottare sempre e guarire presto. Grazie Babbo Natale”. Franco “Checco” Lepore, difensore Calcio Monza

La letterina di Franco Lepore è stata poi postata sul suo profilo Instagram e su quello del club calcistico monzese.

E tu hai già scritto la tua letterina?

Da oggi, come anticipato prima, sono in uscita sul giornale le prime letterine, e tu? Hai già scritto la tua letterina a Babbo Natale? Potresti trovarle in edicola con le prossime uscite di (nome settimanale)!

Cosa aspetti? Farlo è semplicissimo.

Ti ricordiamo che per ogni letterina inviata, doneremo a Banco Alimentare un contributo per distribuire 500 grammi di alimenti a chi è in difficoltà pari a 1 pasto.

Esprimi un desiderio! Babbo Natale ti aspetta su https://carobabbonatalevorrei. it

TORNA ALLA HOME

LEGGI ANCHE: