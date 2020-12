Caro nonno, ti scrivo: l’iniziativa dedicata agli ospiti delle case di riposo di Besana

“Caro nonno, ti scrivo…”. I nonni sono quelli delle Rsa di Besana in Brianza per i quali l’associazione Best’O, con il supporto dell’Amministrazione comunale, ha organizzato un’iniziativa speciale in vista di questo Natale particolarmente difficile, lontano da chi amano.

Bambini, prendete carta e penna…

L’appello è rivolto a tutti i bambini e non solo. E’ possibile scrivere una lettera, una cartolina, scattare una foto… Insomma, dedicare un pensiero da imbucare nelle cassette appositamente realizzate e installate nel capoluogo e nelle frazioni. Il materiale raccolto sarà consegnato ai presidenti delle case di riposo besanesi, che lo distribuiranno poi ai loro anziani ospiti. Un piccolo pensiero per farli sentire meno soli, regalando loro “qualche ora spensierata e un pochino di clima natalizio”, come ha sottolineato il sindaco Emanuele Pozzoli.

Ecco dove imbucare le letterine:

BESANA CAPOLUOGO – piazza Corti sotto la capanna della Natività

VALLE GUIDINO – via Carducci nel locale comunale davanti alla chiesa parrocchiale

VERGO ZOCCORINO – via Brioschi all’ingresso del parchetto

CALO’ – via Leopardi di fronte alla chiesa parrocchiale

MONTESIRO – via San Siro sulla scalinata della chiesa

VILLA RAVERIO – piazza Sant’Eusebio

CAZZANO – piazzetta davanti alla chiesa vicino ambulatorio pediatrico

