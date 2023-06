Un incendio dai contorni drammatici che ha rischiato di trasformarsi in tragedia e una coppia di anziani salvata dai carabinieri e dai Vigili del Fuoco a Villasanta.

Casa avvolta dalle fiamme: anziani coniugi intossicati

Attimi di terrore vissuti mercoledì scorso al civico 14 di via Van Gogh, nell’abitazione dove vivono Carmen Bramati e il marito Angelo Pirotta, al secondo piano di un condominio.

Il rogo è scoppiato in pieno pomeriggio, mentre marito e moglie, sulla settantina, si trovavano fuori casa per delle commissioni.

«Appena siamo entrati nell’androne delle scale abbiamo sentito subito un forte odore di bruciato - ha raccontato la donna - Inizialmente non avevamo capito che si trattava della nostra casa. Salendo le scale la puzza di bruciato si faceva sempre più forte. Appena varcata la porta d’ingresso ci siamo trovati davanti l’apocalisse, una scena che difficilmente dimenticherò nella mia vita. Un fumo denso aveva già avvolto tutti i locali della casa. Ho subito gridato per allertare i vicini di casa. Nel frattempo vedevo le fiamme provenire dalla cucina. Ho subito allertato carabinieri e Vigili del Fuoco. Nel frattempo ho cercato di spegnere l’incendio con secchiate d’acqua che mi passava la vicina di casa. E’ stata una esperienza terribile».

L'arrivo dei Vigili del fuoco

Nel giro di una decina di minuti minuti sono intervenuti i pompieri che hanno prontamente spento le fiamme e tratto in salvo il marito della donna che nel frattempo era corso in casa nel tentativo di salvare qualche prezioso dalle fiamme. Una scelta che, però, gli ha causato una intossicazione da monossido di carbonio.

«Da quanto abbiamo capito l’incendio potrebbe essere stato causato da un corto partito dalla televisione che si trovava in cucina», ha continuato la donna.

Per precauzione sono state fatte evacuare anche le altre famiglie del condominio che poi, accertata l’agibilità degli appartamenti, hanno potuto far rientro nelle loro case. I due coniugi sono stati accompagnati in codice giallo al Pronto soccorso per accertamenti ma sono stati dimessi dopo qualche ora. Ospitati temporaneamente da parenti, hanno già provveduto a ripulire l’abitazione.