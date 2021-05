Cascina va a fuoco, pompieri al lavoro per quattro ore

Per spegnere le fiamme divampate all’interno di una cascina i Vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per quattro ore. E’ successo a Desio.

Incendio in cascina

L’incendio è divampato alle 23 di venerdì 30 aprile 2021 in via per Desio, a Desio. Ad andare a fuoco una cascina disabitata. Le fiamme hanno divorato i muri; fortunatamente non è stato registrato alcun ferito.

Quattro ore di lavoro

Diverse squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza hanno raggiunto la cascina avvolta dalle fiamme. In via per Desio sono giunte le autopompe di Seregno e Bovisio Masciago, l’autoscala di Desio e le autobotti di Carate Brianza e Lazzate. Sul posto anche le forze dell’ordine. Come premesso, i pompieri hanno dovuto lavorare per quattro ore per spegnere l’incendio.