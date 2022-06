Cascinotto in fiamme, Vigili del fuoco in azione a Ornago. L'incendio è divampato poco fa in via Magnani: fortunatamente non ci sono feriti, ma la struttura sta per crollare.

Operazioni di spegnimento ancora in corso

Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento di un incendio divampato circa un'ora fa in via Magnani, a Ornago. Ad andare a fuoco un cascinotto posizionato a ridosso di alcune abitazioni, che fortunamente non sono state raggiunte dalle fiamme. Il provvidenziale intervento dei Vigili del fuoco, infatti, ha permesso di circoscrivere l'incendio. Sul posto sono presenti tre mezzi dei pompieri, che proprio in questi minuti sono stati raggiunti da un'autobotte, fondamentale per porre fine all'incendio. Presenti anche gli agenti del corpo di Polizia locale Brianza Est, impegnati a mettere in sicurezza la zona e a coadiuvare i Vigili del fuoco. Fortunamente non si registrano feriti, anche se il cascinotto è ormai prossimo al crollo. Le fiamme, infatti, hanno interamente intaccato la struttura. Anche il crollo, comunque, avverrà in sicurezza grazie alla presenza delle Forze dell'ordine.

Incendio causato da un cortocircuito

Le cause dell'incendio sono ancora al vaglio delle Forze dell'ordine. Da una prima indagine, tuttavia, sembrerebbe che lo scoppio delle fiamme sia stato causato da un cortocircuito che ha surriscaldato l'interno della struttura e portato all'esplosione di una delle cinque bombole di gas presenti nel cascinotto. Fortunatamente le altre bombole sono state raffreddate e il pericolo di ulteriori esplosioni sembra essere scongiurato.

Aggiornamento delle 20

Dopo alcune ore l'incendio è stato definitivamente spento. Decisivo l'intervento di autobotti dei Vigili del fuoco in arrivo da Vimercate, Monza e Carate Brianza. In totale sono stati impegnati circa 30.000 litri d'acqua per domare le fiamme.