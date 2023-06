Case Aler, le cantine sommerse dal liquame

Le fognature non reggono e le cantine si riempiono di liquami. Sebbene nauseante da pensare, è quanto successo alle case Aler di Costa Lambro, frazione di Carate Brianza, lo scorso sabato, quando i tubi delle fogne non hanno retto allagando tutto il reparto cantine con un liquame che emanava un terribile odore.

Un'ondata di liquame

E’ stato necessario l’intervento degli spurghi che hanno ripulito le cantine, aspirando tutti i liquidi che avevano invaso gli scantinati dei condomini della palazzina 12 della Aler e fatto così rientrare la situazione, ormai diventata critica.

Ma sebbene la situazione sia tornata vivibile il problema persiste: le tubature infatti ormai vecchie, bucate e corrose dalla ruggine, non sono state riparate.

A raccontare il problema è stato Lino Casati, attivissimo residente dell’adiacente palazzina 10: «Sono arrivati a chiamarci gli inquilini della palazzina 12 gridando che erano esplose le fogne e che stava uscendo liquame dai tubi», ha raccontato insieme ad altri due residenti del complesso Aler. Ma Casati sottolinea come quanto successo fosse inevitabile: «Vedi? I tubi sono marci e dentro si formano dei tappi che ad una certa saltano provocando danni come quello di sabato scorso», racconta toccando un tubo riparato alla buona con scotch e bendaggi idraulici.

E non è la prima volta...

Quanto successo sabato non rappresenta un primo episodio per il condominio: il 2 gennaio 2021 lo stesso copione, seppur di portata minore, capitava nuovamente.

«Ora hanno solo aspirato i liquidi e ripulito l’interno, ma i tubi sono rotti e se non si cambiano succederà di nuovo» ha concluso Casati. Il pensiero va anche alla palazzina 10, lì infatti il problema non è ancora «esploso», ma sembra mancare proprio poco a una nuova rottura vedendo lo stato in cui si trova la fognatura.