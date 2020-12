Odissea senza fine nelle case comunali FOTO

Nuove segnalazioni di infiltrazioni e umidità nelle case comunali di via Hugo a Seregno. Alcuni residenti tornano a lamentarsi con il Comune dopo gli interventi “tampone” per contenere i disagi, in attesa della sistemazione del prossimo anno.

Ancora problemi nelle case comunali di via Hugo

Ancora problemi di infiltrazioni e umidità nelle case comunali di via Hugo. Si sono verificati in vari alloggi a seguito delle intense piogge delle scorse settimane, suscitando risentimento e rabbia fra gli inquilini. Sotto accusa i lavori svolti nei mesi scorsi da parte dell’Amministrazione per “tamponare” la situazione di disagio all’interno degli alloggi.

Infiltrazioni e umidità sulle pareti

Uno degli inquilini che vive al secondo piano ha spiegato che il Comune, nei mesi scorsi, ha effettuato la sigillatura di tre finestre per risolvere i problemi di infiltrazioni dal tetto e dalle stesse finestre. Ma senza successo. Attorno alle finestre, dopo le piogge intense delle scorse settimane, ci sono state ancora infiltrazioni con i muri scrostati a causa delle evidenti macchie di umidità. Anche gli appartamenti imbiancati dal Comune un anno fa sono di nuovo in pessime condizioni, con macchie nere negli angoli delle stanze e sui soffitti.

Nel 2021 la sistemazione delle case comunali

In passato il “caso” di via Hugo era finito anche in tv con l’inviato del tg satirico Striscia la notizia. Nel 2021 il Comune ha previsto un investimento di oltre 2,2 milioni di euro per la manutenzione straordinaria dell’immobile comunale di via Hugo, compreso il cosiddetto “cappotto” esterno, allo scopo di risolvere in maniera definitiva dopo dieci anni i problemi di infiltrazioni e umidità negli alloggi. Nella palazzina in tutto sono trentasei gli appartamenti, di cui attualmente soltanto diciassette sono occupati.

