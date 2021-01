Caserma di Concorezzo, il Comune è pronto all’acquisto

Il Comune di Concorezzo è pronto ad acquistare la Caserma dei Carabinieri di via Ozanam. Questa sera, martedì 12 gennaio 2020, è in programma un Consiglio comunale straordinario.

La vicenda

La Caserma, lo ricordiamo, è al centro di una vicenda che da alcuni mesi la vede protagonista. L’immobile di via Ozanam, insieme a quelli di altre realtà lombarde come Cassina de’ Pecchi, Cusano Milanino, San Giuliano Milanese e Azzate, è infatti finito all’asta (in programma il prossimo 21 gennaio) in seguito alla procedura fallimentare che ha coinvolto la società proprietaria dello stabile, la “Edilteco” di Cusano Milano. Fin da subito il Comune di Concorezzo ha espresso la ferma volontà di procedere all’acquisto dell’immobile, in modo da mantenere il presidio sul territorio. Nei giorni scorsi la vicenda è finita anche in Parlamento, dopo la presentazione di un’interrogazione della Lega al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. Questa sera, martedì 12 gennaio 2020, il caso approderà nuovamente in Consiglio comunale, convocato in forma straordinaria dal presidente Riccardo Borgonovo: il sindaco Mauro Capitanio e l’assise si esprimeranno sulla possibilità di aprire una linea di credito in modo da poter partecipare con successo all’asta del prossimo 21 gennaio. Il costo dell’operazione dovrebbe aggirarsi attorno al milione di euro.

