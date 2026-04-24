Un banner con la scritta "Liberaci dall'Anpi. Amen" è apparso questa mattina ed è stato immediatamente rimosso, la denuncia della sindaca Sara Dossola

Non si placano a Lesmo le tensioni dopo la polemica scoppiata tra la sezione Anpi di Arcore (che copre anche il territorio lesmese) e il parroco don Mauro Viganò sulle prime comunioni fissate nella giornata del 25 aprile.

Caso 25 aprile, striscione shock contro l’Anpi

Nella mattinata di oggi, venerdì 24 aprile, infatti è apparso uno striscione shock contro l’Anpi, affisso sui paletti posizionati davanti alla chiesa e rivolti in direzione del monumento dei Caduti di piazza Roma, dove tradizionalmente si svolgono le cerimonie di celebrazione della Liberazione. Uno striscione polemico e provocatorio con il messaggio “Liberaci dall’Anpi. Amen”, oltre alle sigle – si presume – delle realtà che hanno posizionato il banner, ossia Virtute – Il Telegrafo e Christus Rex – Traditio.

Lo striscione, come spiegato dalla sindaca di Lesmo Sara Dossola, è stato immediatamente rimosso alle ore 7 e la prima cittadina ha successivamente sporto denuncia per l’accaduto alle Forze dell’Ordine:

“Stamattina, alle 7, uno striscione è stato appeso sui piloni del piazzale della chiesa, rivolto verso il monumento dei caduti – ha sottolineato – Uno striscione provocatorio, pensato per riaccendere tensioni che la nostra comunità non ha bisogno di alimentare. È stato rimosso immediatamente. La parrocchia è completamente estranea a quanto accaduto. Per quanto accaduto ho presentato denuncia alle Forze dell’Ordine che procederà a fare le indagini del caso. Sul materiale esposto compaiono riferimenti e sigle riconducibili a realtà come Virtute – Il Telegrafo e Christus Rex – Traditio: sigle già emerse in contesti pubblici associati ad ambienti dell’estrema destra, fortunatamente mai sino ad oggi nel nostro panorama locale”.

L’appello della sindaca

Dossola ha poi voluto condannare l’episodio, lanciando inoltre un appello affinché si smorzino i toni e si plachino le polemiche: