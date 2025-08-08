intervento

La disinfestazione è stata eseguita ieri sera con l'aiuto dei volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di Biassono, e della Protezione civile.

Caso sospetto di Dengue anche a Sovico in zona via Dante.

Caso sospetto di Dengue

Con un'ordinanza urgente il sindaco di Sovico, Barbara Magni, ha subito attivato gli interventi di disinfestazione mirata contro la zanzara Aedes, potenziale vettore della malattia. I trattamenti sono stati eseguiti ieri in orario serale e hanno interessato la zona di via Dante, via Carducci e vicolo, via Partigiano e vicoli, via Streccione, via Pellico, via Da Vinci e via Vincenzo Canzi. Si tratta di un'area di circa duecento metri di raggio intorno all'abitazione del caso sospetto di Dengue in zona via Dante.

L'intervento di disinfestazione

L'intervento di disinfestazione è stato eseguito ieri, nel tardo pomeriggio, con l'aiuto dei volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri, sezione brigadiere Ezio Lucarelli di Biassono, e della Protezione civile di Macherio e Sovico, che con megafoni hanno informato i residenti dell'operazione in corso per evitare allarmismi. Durante gli interventi di disinfestazione, infatti, gli abitanti devono tenere le finestre di casa chiuse. L'ordinanza del Comune invita, inoltre, a non lasciare all'aperto cibi o altre sostanze commestibili, a non lasciare stesi all'aperto panni o altri indumenti, a provvedere a un accurato lavaggio prima del consumo di frutta e verdura esposta al trattamento, a tenere gli animali domestici in ambienti chiusi e a rimuovere eventuali abbeveratoi posti all'aperto, eccetera.

