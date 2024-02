Causa un incidente e si scopre che non aveva la patente per la moto, maxi-multa a un centauro

Causa un incidente a Lentate sul Seveso e gli agenti della Polizia Locale scoprono che non era in possesso della patente necessaria per condurre una moto di grossa cilindrata.

Causa un incidente

E’ stato sanzionato con una multa di mille euro un 30enne del Varesotto che qualche giorno fa, a Lentate, mentre era in sella alla sua moto è finito addosso a un altro centauro e a un’auto all’incrocio tra la Nazionale dei Giovi e via Fara, a Camnago.

Non aveva la patente per la moto, multa da mille euro

A seguito degli accertamenti gli agenti hanno rilevato che il motociclista aveva una patente di livello inferiore a quella necessaria per quel tipo di motociclo. Pertanto è stato multato con una sanzione salata, di mille euro, e la moto è stato sottoposta a fermo amministrativo.