Cavenago, incidente sul lavoro per un operaio: non è in pericolo di vita

Cavenago, incidente sul lavoro per un operaio 41enne: non è in pericolo di vita.

Tanta paura, ma fortunatamente nessuna grave conseguenza per un operaio del complesso industriale di via Santa Maria in Campo, al civico 8, dove proprio in questi minuti sono intervenuti i soccorsi.

L’incidente

Il sinistro è avvenuto intorno alle 13.30. Stando a quanto riporta il sito dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza, l’operaio di 41 anni è rimasto vittima di uno schiacciamento mentre si trovava impegnato in alcuno operazioni alla propria postazione di lavoro. Subito è stato lanciato l’allarme da parte dei colleghi che avevano assistito alla scena. I soccorsi sono giunti sul posto in codice giallo per prestare le prime cure all’uomo, le cui condizioni, fortunatamente, non appaiono gravi.

Sul posto anche una pattuglia della Polizia locale del comando “Brianza Est” per fare luce sulle esatte dinamiche dell’accaduto.