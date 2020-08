Cavenago, nuovo impianto fotovoltaico per la scuola dell’infanzia di via Manzoni. I lavori di ammodernamento della struttura hanno preso il via nei giorni scorsi.

Meno consumi elettrici e più rispetto dell’ambiente

Dopo aver inserito in autunno le valvole termostatiche gestite con termostati Wi-Fi a Palazzo Rasini (sede del Comune) e la sostituzione di tutti i termosifoni nella scuola primaria, continuano i lavori per aumentare il risparmio energetico degli immobili comunali. Interventi annunciati nei mesi scorsi e che si stanno ora concretizzando. Nei giorni scorsi sono iniziati i lavori di posizionamento di un impianto fotovoltaico di 30kW circa presso la scuola dell’infanzia. Questo permetterà la sensibile riduzione dei consumi elettrici e il rispetto ambientale riducendo le immissioni di CO2 in atmosfera. Ovviamente soddisfatta l’Amministrazione comunale, che ha commentato l’inizio dei lavori attraverso le parole dell’assessori ai Lavori pubblici Pierluigi Barteselli.

“L’Amministrazione comunale intende continuare su questa strada “green” per una Cavenago sempre più sostenibile ed essere di esempio per i nostri cittadini”.

