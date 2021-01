Cavenago piange l’ex consigliera comunale Elena Brivio. La donna si è spenta giovedì 28 gennaio 2021, a soli 58 anni dopo aver lottato duramente contro la malattia.

Protagonista in Consiglio comunale

Originaria di Concorezzo, Elena Brivio era molto conosciuta a Cavenago soprattutto per il suo impegno nella vita politica del paese. Candidata nelle file del Pdl a sostegno di Fabrizio D’Auria alle elezioni del 2009, era entrata in Consiglio comunale nonostante la sconfitta alle urne, dove a prevalere era stato Sem Galbiati. Proprio in seguito a una serie di dissapori con l’allora primo cittadino, la Brivio aveva deciso di abbandonare i banchi della minoranza nel 2012, dimettendosi insieme al capogruppo D’Auria e al collega di partito Luca Paparella. Di professione avvocato, la 58enne aveva ribadito il suo impegno politico alle comunali del 2014, nella lista di centrodestra a sostegno della candidata sindaco Patrizia Colombo. Un’avventura meno fortunata della precedente, culminata con la vittoria di Francesco Seghi (rappresentante di “Uniti per Cavenago”, civica di centrosinistra) e l’esclusione dal Consiglio comunale.

Il cordoglio dell’Amministrazione comunale

Nella giornata di oggi, sabato 30 gennaio 2021, l’Amministrazione comunale di Cavenago, guidata dal sindaco Davide Fumagalli, ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Elena Brivio.

“L’Amministrazione Comunale si stringe intorno alla famiglia di Elena Brivio, esprimendo un profondo cordoglio e ricordandola nel suo impegno pubblico di ex Consigliera Comunale”, si legge sul profilo Facebook ufficiale del Comune.

Un cordoglio condiviso anche dagli amici e colleghi, che per tanti anni hanno partecipato alle “battaglie” politiche della Brivio.

“Era una donna decisa, ma allo stesso tempo capace di rimanere sempre dentro le righe, senza mai eccedere – la ricorda Romano Stucchi, ex collega nelle file della minoranza – Allegra, positiva, disponibile, sempre pronta al confronto e al dialogo. Era combattiva, ma in modo costruttivo”.

I funerali di Elena Brivio si sono tenuti questa mattina, sabato, nella chiesa parrocchiale di San Giulio, a Cavenago.