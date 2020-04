C’è chi pescava senza licenza. Tre denunce e 2 sanzioni della Polizia provinciale nel week-end. Ancora controlli sulla Milano-Meda da parte degli agenti che hanno fermato 53 persone tra venerdì e domenica

Il bilancio dei controlli del fine settimana è di 2 persone sanzionate amministrativamente e multate con un’ammenda di 533 euro per spostamento non giustificato; 1 persona denunciata per false dichiarazioni in relazione alla autodichiarazione poi risultata non rispondente al vero; 1 persona denunciata per possesso di sostanze stupefacenti; 1 persona denunciata per resistenza a pubblico ufficiale e violazione alle norme sull’immigrazione.

Il dettaglio delle tre giornate di controlli

Sabato 25 aprile, nei pressi del Lago Azzurro, nei boschi tra Lentate e Meda, gli agenti hanno sorpreso due uomini, attorno ad un fuoco acceso con la legna ritrovata in loco. Uno dei due era in stato di ebbrezza alcoolica e si sono giustificati dicendo che volevano festeggiare la festività bevendo e pescando (senza licenza). I due si sono opposti al controllo e dopo aver ritrovato la calma, uno è stato denunciato per resistenza.

Domenica 26 aprile, in località Zocca di Pirutit a Meda, un giovane di 25 anni è stato sorpreso a fumare marijuana nei pressi del laghetto . Gli agenti hanno sequestrato circa 10 grammi di droga ed il materiale accessorio bustine, cartine, sminuzzatore, etc.

Durante le azioni di sorveglianza nel Parco delle Groane è stato fermato e trovato in possesso di eroina un italiano che è stato deferito amministrativamente alla Prefettura. Gli è stata ritirata la patente.

