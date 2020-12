C’è tempo fino al 23 dicembre per donare un pasto caldo a chi ha bisogno. Invia la tua letterina a Babbo Natale

Ci sono ancora diversi giorni per aderire all’iniziativa di solidarietà del nostro gruppo editoriale, in collaborazione con Banco Alimentare, e donare così un pasto caldo a chi ha bisogno. Chi desidera partecipare e scrivere la propria letterina sul sito Caro Babbo Natale Vorrei, ora può farlo fino al 23 dicembre.

Per ogni letterina che verrà scritta e inviata, infatti, verrà donato a Banco Alimentare (realtà da tempo impegnata nel combattere lo spreco alimentare e nell’aiutare le persone in difficoltà) un contributo per distribuire a persone bisognose 500 grammi di alimenti pari a 1 pasto (stima adottata dalla European Food Banks Federation).

“Caro Babbo Natale vorrei…” è l’iniziativa benefica del Gruppo Netweek

Ma attenzione. La raccolta delle letterine che verranno pubblicare sui nostri settimanali di martedì 22 dicembre – Giornale di Monza, Giornale di Seregno, Giornale di Desio, Giornale di Carate (sponsor Banco del Credito Cooperativo di Carate) e Giornale di Vimercate – termina domani, sabato 19 dicembre, allo scoccare della mezzanotte.

Chi vorrà aiutarci in questa bellissima iniziativa benefica, potrà comunque farlo, inviando il proprio messaggio sul sito dedicato all’iniziativa, che continuerà ad accettare le vostre letterine (e quindi a donare pasti caldi ai bisognosi) fino al 23 dicembre.

Tutti insieme possiamo davvero fare la differenza. E basta pochissimo.

