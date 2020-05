“C’è troppa gente in discarica”, abbandona i rifiuti in strada. Individuato e sanzionato dalla Polizia Locale di Limbiate un 60enne che ha buttato sacchi in via Laghetto

Troppa gente in discarica, abbandona rifiuti in strada

Ha scaricato sacchi di spazzatura al margine della strada, si è giudificato dicendo che c’era troppa gente alla piattaforma ecologica. Non è riuscito a farla franca il limbiatese di 60 anni sanzionato dalla Polizia Locale perché ritenuto responsabile dell’abbandono dei rifiuti trovati nella zona di Città Satellite.

Sanzione e obbligo di rimuovere i sacchi

Gli agenti sono risaliti a lui in seguito alle indagini concluse questa mattina, lunedì 18 maggio. Oltre alla multa, al limbiatese è stato intimato di provvedere alla rimozione dei rifiuti. A nulla è valsa con i vigli la sua guistificazione, appunto che nella discarica di via XX Settembre c’erano troppe persone

Macerie scaricate in via Laghetto

Nei giorni scorsi gli agenti del comando di piazza V Gironate hanno sanzionato un altro cittadino che aveva scaricato macerie nel prato vicino alla piscina di via Laghetto, sempre nella zona di Città Satellite. Il responsabile, un uomo residente a Cesano Maderno, dovrà ora pagare un’ammenda di 500 euro

