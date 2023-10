Gravissimo infortunio sul lavoro nella mattinata di oggi, lunedì 16 ottobre, a Seregno. Un operaio di 49 anni è stato soccorso e trasportato in codice di massima urgenza in ospedale dopo essere precipitato dal tetto di un capannone sito in via Ticino, non lontano dal cimitero cittadino.

Cede il tetto, operaio precipita al suolo: gravissimo un 49enne

Spetterà ora al personale incaricato ricostruire con esattezza la dinamica dell'infortunio avvenuto questa mattina intorno alle 10.30 in via Ticino. In base ad una prima ricostruzione però pare che l'operaio, un 49enne, sia salito sul tetto del capannone per una ispezione preliminare ad una riparazione quando improvvisamente, e per cause ancora da chiarire, il tetto ha ceduto.

L'operaio è così precipitato al suolo facendo un volo di circa sette metri e atterrando all'interno dell'impianto lavorativo.

I soccorsi

Immediati sono scattati i soccorsi: sul posto sono intervenuti i volontari di Seregno soccorso, l'automedica, i Vigili del fuoco, gli agenti della Polizia locale di Seregno e il personale di Ats Brianza per le verifiche del caso.

Le condizioni del 49enne sono purtroppo apparse fin da subito molto serie ed è stato disposto il trasferimento in ospedale in codice rosso.

Proseguono intanto sul posto tutti gli accertamenti per chiarire con esattezza la dinamica dell'incidente sul lavoro.