Cede la copertura in amianto, precipita un operaio a Meda

Stava effettuando dei lavori di rimozione della copertura in amianto in un cantiere edile in via Valseriana, a Meda, quando all'improvviso un pannello ha ceduto. E' precipitato da circa due metri di altezza un operaio di 53 anni.

Infortunio sul lavoro a Meda

L'infortunio è avvenuto oggi, giovedì 4 luglio 2024, intorno alle 8.30, in via Valseriana 6. In base a quanto ricostruito il 53enne, un marocchino residente a Cinisello Balsamo, si trovava sulla copertura di un edificio per rimuovere l'amianto.

Precipita per due metri

All'improvviso un pannello ha ceduto e l'uomo è caduto a terra, precipitando da un'altezza di circa due metri.

In ospedale in codice giallo

Immediata la chiamata ai soccorsi, attivati in codice rosso. Sul posto si sono portate un'ambulanza di Avis Meda e un'automedica, i cui sanitari hanno prestato le prime cure al ferito, le cui condizioni fortunatamente sono apparse meno gravi di quanto temuto. E' stato trasferito in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza con diverse contusioni.

Sul posto Polizia Locale, Vigili del Fuoco e operatori di Ats

In via Valseriana sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale, per i rilievi di rito, i Vigili del Fuoco e gli operatori dell'Ats, per accertare il rispetto delle norme per la sicurezza sul lavoro.