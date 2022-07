Cede la fogna in piazza Umberto, BrianzAcque al lavoro per chiudere il "buco"

Sono iniziati questa mattina, giovedì 7 luglio, i lavori sul tratto di rete fognaria ceduto in piazza Umberto I, a Besana in Brianza. Cedimento che nella giornata di ieri ha provocato un profondo buco nell'asfalto.

Area messa in sicurezza

E' stata il presidente del Consiglio comunale, Roberta Carena, a notare per prima martedì l'anomalia sull'asfalto: un avvallamento nella centrale piazza Umberto I, di fronte ai portici e a lato della BAsilica romana minore. E' partita così la segnalazione al sindaco Emanuele Pozzoli e, successivamente, ai tecnici. Ieri mattina, mercoledì, per consentire il regolare svolgimento del mercato settimanale, il "cratere" aperto sulla strada è stato isolato dalle transenne e reso così inaccessibile.

BrianzAcque al lavoro

Stamattina, come detto, l'intervento di BrianzAcque per il ripristino della rete fognaria. I lavori sono ancora in corso.