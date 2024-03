Cede l'argine del fiume e trascina i depositi dell'autolavaggio. Al confine tra Varedo e Bovisio sono al lavoro da ore Vigili del Fuoco, Protezione civile, Polizia Locale e Carabinieri

Cedimento dell'argine

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

La pioggia incessante ha causato il cedimento di un argine del fiume Seveso in corrispondenza di un autolavaggio in prossimità della Saronno-Monza, sul territorio di Bovisio Masciago, al confine con Varedo. Il terreno è franato nella parte dietro l'attività commerciale, verso via Bottego, trascinando via due depositi dell'autolavaggio.

Accorsi i Vigili del Fuoco

Dopo l'allarme, scattato intorno alle 17 di oggi, domenica, sono accorsi i Vigili del Fuoco con una squadra al fine di monitorare la situazione e adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dell'area interessata.

Gli altri soccorsi intervenuti

Fortunatamente nel cedimento dell'argine non si segnalano persone coinvolte o ferite. Sono intervenuti anche Carabinieri, Polizia Locale, tecnici di Aipo e volontari della Protezione civile per la messa in sicurezza dell'area e quando sarà possibile, la rimozione dei rifiuti dall'alveo del Seveso.

Oltre trecento interventi in Lombardia

Prosegue incessante il lavoro dei Vigili del Fuoco su tutta la regione, da mezzanotte alle 18 sono stati svolti 362 interventi di soccorso causati dal maltempo.