Cede l’asfalto in via Piave a Meda, al lavoro i tecnici di BrianzAcque.

Traffico regolato a senso unico alternato in via Piave a causa del cedimento dell’asfalto in corrispondenza del civico 41. Probabilmente c’è stato un problema al collettore dell’acqua, che ha ceduto causando il crollo dell’asfalto. L’episodio si è verificato ieri, mercoledì 19 febbraio 2020, e sul posto si sono portati gli agenti della Polizia Locale e i tecnici di BrianzAcque che dopo i primi accertamenti oggi, giovedì 20 febbraio, hanno proseguito i lavori.

Al lavoro i tecnici di BrianzAcque

Per permettere agli addetti di BrianzAcque di effettuare l’intervento il traffico lungo il rettilineo è stato regolato a senso unico alternato con semaforo mobile. L’intervento dovrebbe concludersi in giornata.