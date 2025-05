Cede parte del tetto del cantiere della nuova scuola

Un tonfo, avvertito distintamente dai residenti della zona, e poi un grande polverone.

Cede parte del tetto della scuola in riqualificazione

Momenti di apprensione nella prima serata di ieri, venerdì 30 maggio, ad Agrate Brianza. A cedere è stato parte del tetto in fase di demolizione e riqualificazione della vecchia scuola primaria di via Ferrario. Stabile, ceduto in comodato dal Comune alla Provincia di Monza e Brianza, e che diventerà, dal primo settembre del 2026, la nuova sede dell'istituto Floriani, ora a Vimercate.

Lo schianto e poi il polverone

L'allarme è scattato attorno alle 20. Ad avvisare i Vigili del fuoco sono stati alcuni residenti allarmati per il gran baccano all'interno del cantiere e per la successiva nube, provocata dai calcinacci, che si è levata.

I pompieri sono arrivati sul posto in pochi minuti. Fortunatamente a quell'ora il cantiere era vuoto. Subito informato dell'accaduto anche il sindaco di Agrate, Simone Sironi.

Il tetto era in fase di demolizione

Secondo quanto ricostruito pare che a cedere sia stata parte del timpano, con alcune travi, che a loro volta hanno trascinato sulla soletta sottostante (che ha retto all'urto) alcuni calcinacci.

Sul posto insieme ai Vigili del fuoco si sono portati anche alcuni operai della ditta che sta eseguendo le opere , che hanno lavorato fino a notte fonda per la messa in sicurezza.

Strada chiusa

Nella prima mattina di oggi, sabato 31 maggio, gli operai erano di nuovo in cantiere per proseguire con i lavori. Per sicurezza il primo cittadino ha disposto la chiusura al traffico, almeno per la giornata di oggi, di via Ferrario nel tratto tra via Madonnina e via Gramsci.