Cede un pezzo di controsoffitto: l'asilo parrocchiale resta chiuso

Le insegnanti lunedì mattina si sono trovate di fronte alla brutta sorpresa: a causare il problema, un guasto alle tubature

Cede un pezzo di controsoffitto all’asilo parrocchiale di Busnago e il ritorno dei bambini sui banchi viene rinviato di qualche giorno. Brutta sorpresa di inizio anno per la scuola materna di piazza Roma, che nella notte tra domenica e lunedì ha dovuto fare i conti con la rottura di una tubatura dell’acqua.

Un guasto che ha provocato anche il crollo di alcune porzioni della soletta che si trova nei locali che ospitano la mensa, rendendo inagibile la struttura. Da qui la decisione dello staff e della parrocchia di tenere chiusi i cancelli dell’asilo ancora per qualche giorno in attesa che la situazione si risolva.

«Stamattina (lunedì, ndr) alle 7, all'apertura della scuola dell'infanzia abbiamo trovato una spiacevole sorpresa - spiegano le educatrici dell’istituto - Il controsoffitto della nostra sala pranzo ha ceduto finendo a terra; fortunatamente all'interno non c'era nessuno, né i bambini né il personale scolastico. La scuola si è subito attivata avvisando i professionisti e cioè un geometra, un idraulico, un architetto e ovviamente l’impresa edile che hanno effettuato un sopralluogo per verificare l'origine e l'entità del danno dichiarando la scuola inagibile. Dopo i rilievi, ci hanno confermato che il cedimento è stato causato da un tubo della caldaia, già stato sostituito entro le 15 di oggi stesso».

Famiglie e bambini connessi

Il gruppo docenti, per accompagnare i bambini e sostenere in questo momento non facile le famiglie, ha prontamente attivato i «Lead», ovvero i legami educativi a distanza per non lasciare i bambini da soli in questi giorni lontani da scuola e compagni. Le insegnanti attendono ora con fiducia la certificazione di agibilità che possa quanto prima garantire la riapertura dell'asilo. La segreteria è stata momentaneamente attivata nei locali dell'oratorio.