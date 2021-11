Cena seduto al tavolo del suo ristorante, ma non ha il Green pass: i Carabinieri lo multano due volte

Nova Milanese

Il provvedimento in seguito al controllo degli uomini dell'Arma in un noto ristorante della città.

Cena seduto al tavolo del suo ristorante, ma non ha il Green pass: doppia multa. E' successo a Nova Milanese in un noto ristornate della città, durante i controlli dei Carabinieri.

Ristoratore cena nel suo locale senza Green pass: doppia multa per lui

I Carabinieri della stazione di Nova Milanese sono intervenuti in un noto ristornate della città, particolarmente frequentato durante il weekend. Si sono portati all’interno del locale alle 21.30 di domenica sera, nell’ambito degli ordinari controlli contro la diffusione del Covid 19. Gli uomini dell'Arma si sono preoccupati di accertare il regolare possesso della certificazione verde, attraverso dei controlli random tra gli avventori presenti nel locale.

Quattro i trasgressori

Quattro i soggetti “beccati” dai Carabinieri e multati perché sprovvisti del Green pass; tra i trasgressori anche il titolare del ristorante che era seduto al tavolo a cenare insieme ad un conoscente, entrambi sprovvisti della certificazione verde. Per il ristoratore è scattata quindi la doppia multa, la prima (400 euro) in qualità di “cliente” presente all’interno del locale pubblico senza Green pass, come richiesto, e la seconda (sempre 400 euro) perché in qualità datore di lavoro non ha ottemperato all’attività di controllo prescritta dalla normativa vigente.